Genova – Aprirà ufficialmente domani, lunedì 12 dicembre, il parcheggio pubblico realizzato davanti all’ingresso principale dell’ospedale San Martino ed atteso per 10 anni dai genovesi.

Il “buco”, come era ormai soprannominata la voragine scavata e poi abbandonata per anni, è stato trasformato in un parcheggio a disposizione di chi si reca in visita a persone in ospedale o per esami e cure ma anche per gli studenti dell’Università e per i residenti della zona.

ll parcheggio, ubicato in Largo Benzi, sarà aperto H24 tutti i giorni dell’anno e potrà ospitare, a partire da lunedì 12.12, 420 veicoli; 10 posti auto riservati a utenti con ridotta mobilità.

Il parcheggio è facilmente raggiungibile da Corso Europa attraverso via Antonio Pastore.

Un sistema di segnalazione luminosa attraverso LED indicherà i posti disponibili presso ciascun piano rendendo cosí semplice e veloce la ricerca di uno posto libero.

Per un’ora di parcheggio si pagheranno 2,20 euro dalle 6 alle 24 e 0,80 euro per le ore restanti.

Tariffe piuttosto salate ma in linea con altri parcheggi pubblici cittadini. Le associazioni dei Consumatori hanno chiesto che sia prevista una speciale tariffa per quanti hanno parenti gravi in ospedale e si recano al San Martino per prestare assistenza anche a persone anziane o disabili.