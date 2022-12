Inizierà alle 10 di questa mattina, per proseguire sino alla mezzanotte (salvo modifiche) lo stato di Allerta Gialla per nevicate che interesserà la zona centrale della Liguria.

Il passaggio di una perturbazione accompagnata da correnti fredde settentrionali porterà maltempo e possibili nevicate anche a bassa quota sui versanti padani di Ponente (Zona D), nelle zone interne del settore centrale (ZONA B) e sui versanti padani di Levante (Zona E)

Le temperature molto rigide potrebbero trasformare localmente i fenomi piovosi in gelicidio.

Arpal sottolinea come le precipitazioni nevose siano attese nella zona D; nell’interno della zona B, nella zona E e localmente anche sulla parte orientale della zona D, il fenomeno più rilevante sarà il gelicidio: una precipitazione che “nasce” alle quote più alte in forma solida (come neve) ma, incontrando nella caduta verso il suolo uno strato più caldo, si fonde completamente. Se, poi, in prossimità del suolo, incontra uno strato di aria fredda con temperatura inferiore a 0 °C, le gocce venutesi a formare congelano all’istante sulle superfici.

Sempre per la giornata di oggi da segnalare anche il rinforzo dei venti dapprima forti meridionali sul Levante, poi in rotazione da Nord sul settore centrale della regione fino a burrasca.

Il mare sarà molto mosso per onda di libeccio.

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE Un’attiva perturbazione determina piogge diffuse di intensità fino a moderata con cumulate significative o localmente elevate specie su C con bassa probabilità di temporali forti. Quota neve in calo fino a fondovalle su D e più localmente su E parte occidentale, 300-400 m su interno B, 800-1200 m su A.

Probabili fasi di gelicidio su DE e interno B.

Venti forti da Sud-Est su C e parte orientale di B, in rotazione e rinforzo da Nord, di burrasca da Nord su B e parte orientale di A.

Mare molto mosso per onda di libeccio.

Disagio per freddo su B.

VENERDI’ 16 DICEMBRE Un nuovo impulso perturbato richiama correnti umide sudoccidentali in quota associate a piogge e rovesci sparsi al più moderati, più probabili su A, C ed E.

Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali su AB, in graduale attenuazione nel corso della giornata.

Mare molto mosso per onda di libeccio.

Locale disagio fisiologico per freddo su B.