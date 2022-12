Imperia – E’ stato condannato a 12 anni di reclusione per aver commesso violenze sessuali su un bambino il 52enne processato nel Tribunale di Imperia per reati commessi a Ventimiglia. L’uomo, di origini sud americane, è accusato di aver approfittato del bambino tra il 2005 e il 2009 quando il piccolo non aveva nemmeno compiuto i 10 anni.

Violenze sessuali per le quali il pubblico ministero aveva chiesto 7 anni di reclusione.

Il giudice collegiale del tribunale di Imperia ha deciso di elevare a 12 anni la condanna per il pedofilo.