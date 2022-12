Masone (Genova) – Ha visto il rimorchio del suo camion in fiamme e si è fermato per staccare la motrice e mettersi in salvo. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per un camionista che questo pomeriggio stava percorrendo l’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra Voltri e Masone.

Poco prima della Galleria Turchino l’autista dell’autoarticolato si è accorto che il rimorchio frigo stava bruciando ed ha accostato riuscendo a staccare il trattore e mettersi in salvo. I Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento del rimorchio con l’uso del liquido schiumogeno. Sul posto erano intervenui con una squadra e due autobotti per la riserva di acqua. L’autostrada è rimasta aperta a corsie ridotte.