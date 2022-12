Genova – Nuovi orari, per il periodo natalizio per Palazzo Reale e Palazzo Spinola. Dal 24 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 i Musei Nazionali di Genova rispetteranno un orario particolare.

Sabato 24 dicembre 2022 apertura solo al mattino, dalle 9 alle 14 (ultimo ingresso ore 13.30)

Domenica 25 dicembre 2022 chiuso

Lunedì 26 dicembre 2022 apertura straordinaria dalle 13.30 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30)

Martedì 27 dicembre 2022 chiusura settimanale

Mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 dicembre 2022 dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30)

Sabato 31 dicembre 2022 apertura SOLO MATTINA dalle 9 alle 14 (ultimo ingresso ore 13.30)

Domenica 1° gennaio 2023 apertura straordinaria con ingresso gratuito dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30)

Lunedì 2 gennaio 2023 apertura straordinaria dalle 13.30 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30)

PALAZZO REALE

Inoltre, sono previste visite guidate a Palazzo Reale, in occasione delle aperture straordinarie di lunedì 26 dicembre e lunedì 2 gennaio, entrambe alle ore 16, all’esposizione Abbiamo visto spuntare la Sua stella dedicata ad una selezione di statuine del Presepe del Re allestito nella Galleria della Cappella.

Mentre giovedì 29 dicembre alle ore 11 è in programma un laboratorio per bambini e famiglie dal titolo Mettiamo in scena in nostro presepe nel quale i bambini (target 6-12 anni) potranno scoprire i diversi personaggi allestiti nel Presepe del Re e comprendere la tecnica e i materiali con cui sono stati realizzati, prestando particolare attenzione alla resa dei volti e delle mani e agli abiti, in tessuti originali, coerenti con la moda del tempo in cui furono realizzati. L’attività si concluderà in aula didattica dove i bambini potranno vestire una sagoma per creare un piccolo presepe da allestire a Palazzo.

PALAZZO SPINOLA

A Palazzo Spinola, in occasione delle Festività, si potranno ammirare per la prima volta insieme i due servizi donati dalla scrittrice e marchesa Camilla Salvago Raggi: con quello preziosissimo blu e oro con lo stemma dei Salvago, di manifattura Richard, è stata apparecchiata la tavola della sala da pranzo, mentre quello in terraglia bianca e blu con lo stemma della famiglia Raggi, di manifattura Ginori, è stato esposto nelle cucine ottocentesche.

Ingresso:

€ 10,00: intero valido per Palazzo Reale + Palazzo Spinola, utilizzabile entro un anno dall’emissione;

€ 2,00: ridotto cittadini UE tra i 18 e i 25 anni;

Gratuito: under 18