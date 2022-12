Montalto Ligure (Imperia) – Ha perso il controllo della sua auto ed è precipitato in un dirupo. Incidente mortale, nella notte, lungo la strada provinciale 21, nel comune di Montalto Ligure, in provincia di Imperia.

Un 59enne è deceduto dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo della sua auto caduta per diversi metri in una scarpata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22,30 in località Campi e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del 118.

I pompieri si sono calati nel dirupo, raggiungendo l’auto, ma dell’uomo non c’era traccia. Il corpo senza vita è stato trovato poco lontano.

In corso la ricostruzione dell’incidente. Al momento non risulterebbero altri veicoli coinvolti.

Forse un malore o una distrazione all’origine dell’incidente mortale.