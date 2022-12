Ventimiglia (Imperia) – Resta in coma indotto con i farmaci ma sta lentamente migliorando il bambino di 6 anni trovato dai nonni riverso a terra, in via Gallardi e trasferito d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova.

Il piccolo era “scomparso” da casa e i nonni, che lo avevano in custodia, hanno raccontato di averlo cercato ovunque in casa, per poi trovarlo davanti casa, riverso a terra e con diverse ferite sul corpo.

Gli accertamenti medici hanno riscontrato un quadro clinico e ferite compatibili con un incidente stradale. Il bambino, insomma, potrebbe essere stato travolto da una vettura che, però, non si è fermata a prestare soccorso.

Il “caso” aveva fatto aprire indagini sulle dichiarazioni dei nonni ma l’ipotesi più probabile al momento è quella che vede il bambino sfuggire al controllo dei parenti per poi uscire di casa ed essere investito da un’auto.

Le dichiarazioni dei familiari sono comunque ancora al vaglio anche in considerazione del fatto che, invece di chiamare subito il 118, avrebbero trasportato il bambino, svenuto, nel negozio del padre.