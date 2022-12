Recco – Musica, ballo e tanto divertimento. Recco saluterà il 2022 e celebrerà l’arrivo del 2023 in Lungomare Bettolo, come di consueto, con lo spettacolo organizzato dal Comune. A salire sul palco la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio a partire dalle ore 22 sarà il gruppo “80 voglia di 90 2000” che, con la loro trascinante tribute music, un mix strabiliante di canzoni pop, dance anni ’70 – ’80 – 90 e 2000, farà compiere un tuffo nel passato per rivivere 40 anni di canzoni che hanno fatto la storia. In programma anche un dj set per animare la piazza e salutare l’arrivo del nuovo anno. Uno spettacolo serrato, senza sosta, ad alto grado di coinvolgimento e intrattenimento, pensato davvero per tutte le età, capitanato e trainato dall’esperienza e dal carisma dei frontman e frontwoman che, accompagnati da una band di musicisti di altissima caratura, sapranno traghettarci in un meraviglioso viaggio. Coreografie e cambi di costume saranno poi il colore che darà ulteriore pregio a un concerto dal vivo non solo da ascoltare, ma assolutamente da vedere. “Saluteremo insieme la fine di un anno difficile che ha visto la nostra città ripartire alla grande – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – , ricco di soddisfazioni, daremo il benvenuto al nuovo con un grande appuntamento gratuito in Lungomare Bettolo, pensato per le famiglie, per gli appassionati della musica revival o anche solo per chi ha voglia di ballare. Per questa opportunità di guardare al 2023 con speranza, ringrazio Angelo Privitera, direttore artistico dei nostri eventi in musica”.