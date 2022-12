Chiavari – In preda alla rabbia ha dato fuoco ad un cassonetto della raccolta della carta e poi ha distrutto con una spranga di metallo le vetri dei negozi. Momenti di comprensibile paura, ieri sera, in via Piacenza, per i residenti che hanno iniziato a sentire urla e rumori e hanno visto le fiamme che si alzavano dai cassonetti.

Subito è scattato l’allarme e la polizia locale si è precipitata trovandosi di fronte una persona completamente fuori controllo.

Dopo alcuni tentativi fatti per tranquillizzare la persona, gli agenti hanno estratto il taser e hanno bloccato con la forza lo scalmanato.

La persona è stata immobilizzata e trasferita in ospedale per un TSO e per controlli.

Intanto i vigili del fuoco spegnavano il rogo scoppiato nel cassonetto.

Oggi, sperando che abbia ripreso la calma, la persona verrà ascoltata per capire le motivazioni del gesto.