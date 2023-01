Genova – Ben 30 persone trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino dalla mezzanotte alle 7 di questa mattina. E’ il bilancio della nottata di festeggiamenti per il Capodanno 2023 nel capoluogo ligure anche se “solo” 14 sono riconducibili direttamente ai festeggiamenti.

Cinque persone sono state portate in ospedale per abuso di alcolici, trattati con codici di bassa priorità. Nessun accesso riconducibile all’uso di fuochi artificiali.

Quattro le persone ricoverate per traumi, di cui due entrati in codice rosso: in particolare è stato recuperato a Pegli dai mezzi di soccorso un cittadino straniero (ad ora ancora senza identità) ritrovato in arresto cardiaco per la strada, probabilmente vittima di violenze. Sul caso sta indagando la Polizia Scientifica. Il paziente è attualmente ricoverato in gravi condizioni in Terapia Intensiva. Il secondo codice rosso è riferito alla vittima dell’incidente auto-moto avvenuto in largo Zecca attorno all’una (orario accettazione in Pronto Soccorso 1.26): si tratta di un 24enne politraumatizzato di origini senegalesi caduto dalla moto a seguito dell’impatto, ricoverato presso l’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso.

Tre le persone ricoverate per le percosse, tra cui un codice rosso: un 57enne di Struppa aggredito da sconosciuto in zona Prato-Molassana, che ha riportato diversi traumi facciali.

Due persone, infine, sono state trasportate al Pronto Soccorso durante la notte per malori registrati durante i festeggiamenti, ma senza gravi conseguenze.