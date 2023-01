Genova – Lutto in casa del Genoa con la notizia della morte, questa mattina, di Pietro Kessisoglu, appassionato tifoso rossoblu e per tre anni alla guida Coordinamento Club Genoani. Padre del noto attore Paolo, Kessisoglu era uno dei massimi esperti e conoscitori delle spille prodotte per celebrare il Genoa ed aveva una delle collezioni più ricche.

Appena avuta conferma della notizia il Genoa ha diramato una comunicazione ufficiale di lutto:

“Il Genoa Cfc porge le proprie condoglianze ai figli Federica e Paolo, partecipando al lutto di tutta la comunità genoana per la scomparsa di Pietro Kessisoglou, presidente per anni del Centro Coordinamento Club Genoani ed esponente del Comitato storico e scientifico del Museo della Storia del Genoa”