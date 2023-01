Il mondo dei fumetti e dei Manga in lutto per la morte del giapponese Gosaku Ota, disegnatore dei famosi manga di Mazinga Z, Goldrake e Jeeg robot d’acciaio, alias Ufo Robot, creati da Go Nagai, di cui era stretto collaboratore.

Gosaku Ota è morto a 74 anni, lo scorso 12 dicembre, per le complicazioni del Covid ma la famiglia ha voluto tenere riservata la notizia sino a funerali avvenuti.

Sua la matita che ha disegnato personaggi che sono “stampati” nella memoria di intere generazioni di italiani, grazie alla trasmissione in TV dei cartoni animati dalla fine degli anni ’70 sino a tutti gli anni 90

Nato il 16 marzo 1948 a Kaminoyama, Prefettura di Yamagata, Ota è stato assistente di Shotaro Ishinomori (Cyborg 009, Kamen Rider, Hokusai, Miyamoto Musashi) per poi diventare, dagli inizi degli anni ’70, uno dei principali collaboratori di Nagai.