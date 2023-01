Genova – Un incidente si è verificato nella tarda mattinata odierna in via Isonzo, nel quartiere di Sturla, quando un autista di un camion – probabilmente non vedendo i cartelli a bordo strada che segnalano l’altezza massima per il passaggio – si è scontrato contro il ponte della stazione di Genova Sturla.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma il mezzo pesante si è quasi completamente scoperchiato.

Sul posto sono giunti sia i vigili del fuoco che la polizia locale, i quali sono ancora presenti sulla scesa del sinistro stradale per effettuare tutti i rilievi necessari.