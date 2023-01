San Biagio della Cima (Imperia) – Una forte esplosione ha sventrato un appartamento di una palazzina nel piccolo comune dell’imperiese. L’incidente è avvenuto nella notte ed una persona di 60 anni è stata soccorsa e trasferita in gravi condizioni all’ospedale di Sanremo.

Dalle prime ricostruzioni sembra che, a provocare l’esplosione, intorno alle 2 della scorsa notte, sia stata una fuga di gas in uno degli ambienti dell’appartamento posto al primo piano della palazzina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 ma fortunatamente la famiglia che abita al piano terreno non è stata colpita direttamente.

Per loro un forte spavento e lievi ferite e l’impossibilità di tornare a casa sino al completamento di una perizia sulla stabilità dell’edificio.

In corso accertamenti per verificare cosa abbia causato l’esplosione ma, ancora una volta, si pensa ad una fuga di gas da una bombola o ad un guasto in una calderina.