Genova – Ancora impianti semaforici in tilt in città. Questa volta è successo nella zona di viale Brigate Partigiane, nel quartiere della Foce dove i semafori hanno smesso di funzionare regolarmente intorno alle 3 di notte.

Subito è scattato l’alert della polizia locale e intorno alle 4,30 l’impianto ha ripreso a funzionare regolarmente ma preoccupa il ripetersi di problemi di questo tipo.

Poche settimane fa era già successo nella zona tra Albaro e Sturla mentre nella notte di Capodanno sono andati in tilt tra corso Sardegna e corso De Stefanis a Marassi.