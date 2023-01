Genova – Ancora un giovane rapinato nel centro storico genovese. Cresce la preoccupazione dei residenti per l’ennesima aggressione a persone di passaggio.

Questa volta la rapina è avvenuta nella zona di piazza Sarzano, che, almeno sulla carta, dovrebbe essere tra le aree meno coinvolte dal fenomeno della microcriminalità ormai dilagante. Un ventenne è stato avvicinato da due persone con il volto travisato che lo hanno subito preso a pugni e calci e lo hanno gettato a terra intimandogli di consegnare il portafogli, il telefono cellulare e gli oggetti preziosi che indossava. Una scena da arancia meccanica che è durata alcuni minuti, tra le urla disperate del giovane.

I rapinatori hanno ottenuto cià che volevano e sono fuggiti con il bottino mentre il giovane ha chiesto aiuto ai passanti per poter chiamare le forze dell’ordine.

Le pattuglie accorse hanno preso nota di telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso la sceno o l’arrivo o la fuga dei due malviventi e potrebbero offrire elementi utili alle indagini.

Un episodio molto grave a pochi giorni da un’altra rapina, con modalità analoghe, avvenuta ai danni di un 19enne nella zona di Sottoripa.

Anche in quel caso la vittima è stata aggredita da due persone e percossa sino a quando non ha consegnato portafogli e cellulare.

Aggressioni violente che aumentano il senso di insicurezza dei residenti e dei frequentatoti del centro storico genovese che sta conoscendo una nuova fase di caos e di aumento esponenziale della micro criminalità.