Genova – Un incontro confronto sul tema della fede e dell’omosessualità. Ad organizzarlo, martedì 10 gennaio alle ore 18:30, in occasione della Giornata mondiale del dialogo tra religioni e omosessualità, la sede di Arcigay Genova in via del Lagaccio 92R.

Quali sono i ragionamenti fatti e quali sono quelli che cominciano ad emergere?

Esperienze e confronto su come è vissuta oggi l’accoglienza delle persone LGBTQIA+ nella chiesa cattolica e valdese, le posizioni istituzionali e del lavoro interno che stanno portando avanti su orientamento sessuale e identità di genere, famiglie omogenitoriali e giovani persone queer.

All’incontro intervengono don Stefano Curotto, parroco della Chiesa Cattolica di Rapallo, William Jourdan, pastore della Chiesa Valdese a Genova e Daniele Ferrari dell’Università degli Studi di Siena.