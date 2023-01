Alassio (Savona) – Nella mattinata di sabato all’interno di un’abitazione che si trova in via Dante, una donna anziana è stata aggredita da un uomo con il volto coperto, dopo che egli aveva suonato alla porta per farsi aprire.

Le urla della donna hanno messo in allarme l’aggressore, che è fuggito subito dopo. Oltre che i sanitari del 118, sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

Sono ancora da chiarire le cause di questo fatto – al momento l’ipotesi più probabile sembra quella di un tentativo di rapina -, ma nel frattempo i carabinieri stanno visionando le telecamere di sicurezza presenti nella zona.