Genova – Piazza Stella verrà trasformata in una discoteca? A domandarselo residenti della zona e frequentatori del centro storico genovese ed in particolare della zona di piazza Stella. Nella piazzetta e zone vicine hanno fatto la loro comparsa strane panchine di colore nero che sembrerebbero dotate di “lampade” in grado di emettere fasci di luce anche piuttosto potente.

Sulle pagine social cittadine, e in particolare su quella dedicata a Pré-Molo_Maddalena ci si domanda se sia in arrivo una discoteca in piazza e a cosa servano le luci “psichedeliche” di cui sembrano essere dotate le panchine.

Perplessità, polemiche e ironia si mescolano sui social tra chi pensa che già la scelta del tipo di arredo urbano sia criticabile e chi attende con ansia di capire a cosa serviranno le panchine con luci da discoteca.

“Anche piazza Stella cade vittima della progettazione dissennata dell’arredo urbano – si legge sulla pagina Facebook Prè-Molo-Maddalena – vera piaga che sta snaturando il cuore del nostro quartiere. In particolare questa sorta di panchine nere minacciano di sparare raggi laser o tuning luminosi, ma forse anche sonori? attendiamo con ansia l’accensione di questi oggetti psichedelici”.