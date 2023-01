Genova – Un minorenne è stato fermato dai carabinieri in zona Darsena mentre si comportava in maniera sospetta.

Durante la perquisizione sono stati trovati in suo possesso circa 10 grammi tra eroina e cocaina, tutte suddivise in dosi, oltre che 570 euro in contanti che le forze dell’ordine hanno ritenuto provenienti dall’attività di spaccio.

Denunciato dai carabinieri, il giovane è stato affidato ad una struttura di accoglienza.