Genova – Un manifesto di una nota azienda di pompe funebri modificato con un indegno insulto alla memoria di Gianluca Vialli, il campione del calcio morto qualche giorno fa, di tumore e gloria della Sampdoria.

Sta suscitando indignazione e proteste, anche tra la tifoseria del Genoa, la provocazione di ignoti che, nella notte, hanno imbrattato un manifesto pubblicitario di una nota ditta di servizi funebri, trasformandolo in un offesa alla memoria di Vialli, scomparso dopo una lunga e sofferta malattia.

Il manifesto si trova in via Moresco, non lontano da una caserma dei carabinieri e dallo stadio Luigi Ferraris dove la tifoseria blucerchiata sta lasciando messaggi e mazzi di fiori in ricordo del campione ed in segno di lutto.

Ignoti hanno cancellato il nome dell’azienda sotto la foto della bara ed hanno aggiunto quello di Vialli, insieme ai colori della Sampdoria ed un “Rip” che sembra più un insulto che una preghiera.

Un gesto incommentabile che sta scatenando la reazione unanime di disgusto. Dopo la tifoseria blucerchiata, anche quella rossoblu sta esprimendo condanna e indignazione per il vilipendio di una persona deceduta e comunque rispettabile.

Indagini in corso, da parte delle forze dell’ordine, per identificare l’autore o gli autori della squallida bravata mentre da più parti si chiede rispetto per la memoria di una persona il cui funerale non è stato neppure ancora celebrato e che, conclusa l’esperienza nella Samp e nella Juve, faceva parte dello Staff che segue la Nazionale italiana.