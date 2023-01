Ventimiglia (Imperia) – E’ stato identificato il cadavere trovato ieri pomeriggio in mare, tra gli scogli del lungomare Trento e Trieste. Si tratta di un pensionato della zona che era scomparso da almeno 24 ore e di cui si erano perse le tracce. Il riconoscimento è stato fatto dal figlio che ha confermato l’identità nell’obitorio cittadino.

L’uomo era stato trovato completamente vestito e per questo si pensa ad un malore improvviso che lo ha colpito durante una passeggiata.

Sul corpo è stata comunque disposta l’autopsia che chiarirà le cause del decesso.

Il cadavere era stato avvistato da un pensionato a passeggio sul lungomare che si era spinto sulla scogliera.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e dopo il recupero il corpo è stato trasferito in obitorio.