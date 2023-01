Genova – Una cerimonia per ricordare Gianluca Vialli nella città dove il campione ha conquistato grandi successi indossando la maglia della Sampdoria. Anche il capoluogo ligure, dopo Roma e Cremona, ricorda Gianluca Vialli con una messa in suffragio che verrà celebrata sabato 21 gennaio nella chiesa del Gesù di piazza Matteotti.

Il campione sportivo stroncato da un tumore combattuto con energia e coraggio verrà celebrato ancora una volta, con una cerimonia religiosa, dopo il aluto commosso allo stadio Luigi Ferrari a margine della partita con il Napoli.

L’appuntamento è previsto per le 16,30 per la cerimonia in suffragio.