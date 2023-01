Oneglia (Imperia) – Era uscito in mare nonostante le condizioni proibitive e si è trovato in difficoltà a causa della rottura di parte dell’attrezzatura. Un surfista di 52 anni di San Bartolomeo al Mare è stato salvato dai militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Imperia

L’uomo era in seria difficoltà nelle gelide acque antistanti il porto di Oneglia (IM) a causa della rottura delle attrezzature sportive determinata dal repentino peggioramento delle condizioni meteomarine.

Le Fiamme Gialle, allertate da una comunicazione dalla Capitaneria di Porto di Imperia, sono riuscite a scongiurare la tragedia individuando il malcapitato ormai stremato e in balia delle onde.

L’intervento dei finanzieri operato in condizioni di estrema difficoltà a causa dello stato del mare particolarmente agitato (onde superiori a 4 metri di altezza e raffiche di vento da sud-ovest di oltre 30 nodi), ha evitato chel’uomo venisse ulteriormente trascinato a largo dai forti venti di libeccio lasciando poco spazio alle speranze di ritrovamento in ragione delle sempre più scarse condizioni di visibilità.

Giunti in porto, la persona soccorsa è stata affidata al personale sanitario intervenuto per le cure del caso.