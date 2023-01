Genova – All’interno del parco Achille Dapelo di Genova Pra’ è stata inaugurata l’Isola della Felicità, uno spazio completamente accessibile per tutti i bambini.

Giostre, scivoli, un pannello musicale per stimolare la sensorialità, piante aromatiche atossiche e altri elementi di gioco tridimensionali, tutti studiati nei dettagli per garantire gli stimoli pedagogici necessari allo sviluppo del bambino.

Uno spazio privo di barriere architettoniche a disposizione del quartiere, un nuovo luogo di gioco e svago per tutti i genovesi.