Genova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada. Questa volta è successo in via Montaldo nel quartiere di Castelletto.

Per cause ancora da accertare un uomo è stato investito da una moto ed è stato sbalzato con violenza a terra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18 e sul posto sono accorse due ambulanze del 118. Una ha soccorso il pedone e lo ha trasportato in codice rosso al San Martino mentre un secondo mezzo del 118 ha prelevato il motociclista e lo ha trasportato all’ospedale Galliera in codice giallo.

In corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente mentre divampano ancora una volta le proteste per la pericolosità delle strade.

Si tornano a chiedere più controlli, con la presenza della polizia locale per strada, specie nelle zone a maggior pericolo e maggiore illuminazione delle strade, sempre più buie e pericolose.

Laddove sono stati messi in atto attraversamenti con forte illuminazione l’incidenza degli incidenti si è ridotta moltissimo.