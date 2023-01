Genova – Tre famiglie evacuate e una palazzina dichiarata inagibile. E’ il bilancio dell’incendio divampato nella notte in un edificio di salita Nicolò Biagi nel quartiere di Voltri. Intorno alle 23 i residenti della zona hanno sentito un forte odore di bruciato ed affacciandosi alle finestre hanno notato le fiamme che uscivano dalle finestre di un appartamento all’ultimo piano della palazzina ed hanno dato l’allarme.

I vigili del fuoco sono intervenuti con qualche difficoltà ed hanno verificato che la palazzina fosse stata evacuata e poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Le fiamme hanno danneggiato in modo grave il tetto e l’appartamento sottostante ma fortunatamente non si registrano feriti gravi.

Sembra che, a complicare le operazioni di spegnimento ci sia stata una forte concentrazione di mobili e oggetti vari nel locale ma saranno le indagini ad accertare le cause del rogo e le eventuali responsabilità.

La casa è stata dichiarata inagibile e tre famiglie si sono dovute sistemare in maniera alternativa per la notte.

(Foto da Facebook di Franco Albanese)