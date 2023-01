Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Torna la neve al Prato della Cipolla e torna, immancabile, la statua goliardica di forma fallica, costruita dai soliti buontemponi proprio davanti alla web cam che mostra le condizioni meteo-neve in diretta web.

La “banda” degli scultori è tornata a colpire accanto al rifugio del Prato della Cipolla, sui monti sopra Santo Stefano d’Aveto, e con le nuove nevicate abbondanti è tornata l’ormai celebre statua fallica.

Gli ignoti goliardi hanno scolpito una nuova statua dalle forme inequivocabili proprio davanti alla telecamera collegata 24 ore su 24 ad Internet e che invia le immagini delle piste e delle condizioni meteo in tutto il mondo.

Una bravata ormai diventata tradizione e che porta grande notorietà, specie sui social, tra il pubblico più giovane.

In principio la comparsa della statua destava clamore e scandalo ma poi, considerata l’ampia eco che il fatto dona gratuitamente alla località turistica, è probabile che faccia chiudere più di un occhio visto che, come si vede la statua, si vedono anche gli “autori” durante le complesse operazioni di costruzione.