Prosegue il flusso di correnti d’aria molto fredda, di origine artica, sulla Liguria mantenendo ampie schiarite e locali annuvolamenti. Un nuovo aumento della nuvolosità è previsto per lunedì 23 gennaio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 21 gennaio 2023

Su tutta la regione avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso. Bande di nubi medio-alte transiteranno da est verso ovest nell’arco della giornata, ma senza produrre fenomeni. Cielo sereno in serata.

Venti moderati o forti da nord su tutta la regione.

Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature pressoché stazionarie su valori abbastanza freddi.

Costa: min +1/6°C, max +7/11°C

Interno: min -9 (vette)/-1°C, max + 2/+5°C (fondovalle/collina)

Domenica 22 gennaio 2023

Al mattino cielo quasi sereno ovunque. Dalla tarda mattinata nubi medio-alte in aumento ad iniziare dal Levante senza precipitazioni e con il sole che potrebbe restare in parte visibile.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali.

Mare stirato sotto-costa, mosso al largo.

Temperature pressoché stazionaria su valori bassi.

Tendenza per lunedì 23 gennaio 2023

Dopo un inizio di giornata soleggiato, nubi in aumento da est verso ovest tra la tarda mattinata e il pomeriggio.

Tra il pomeriggio e la serata non si esclude qualche fiocco di neve sui versanti padani orientali.

Sempre vento da nord a tratti intenso e temperature basse.