Sanremo (Imperia) – L’edizione 2023 del Corso Fiorito non ci sarà. Colpo di scena nella tradizionale esibizione di carri realizzati con i fiori nella cittadina del ponente ligure. Dopo il fermo causato dal Covid, anche questa edizione è stata annullata ma questa volta la pandemia non c’entra nulla.

Gli organizzatori sono stati “costretti” a bloccare la festa a causa della mancata iscrizione di quasi la metà dei Comuni che normalmente partecipavano.

Non è chiaro quali siano le motivazioni date dai Comuni che non si sono iscritti quest’anno ma la notizia dell’annullamento del Corso Fiorito 2023 sta rimbalzando sul web e soprattutto sui social dove le immagini dei carri fioriti aveva sempre una grandissima eco.

Ufficialmente gli organizzatori hanno deciso di bloccare tutto per non dover essere costretti a proporre una edizione del Corso Fiorito “non all’altezza delle passate edizioni” ma è chiaro che il malcontento serpeggia e si sta cercando di capire come mai, Comuni che hanno sempre partecipato, abbiano deciso di non confermare una tradizione molto sentita nella zona.