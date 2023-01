Genova – I disagi per ottenere il passaporto e per i rinnovi proseguono tra le proteste di chi non riesce a prendere un appuntamento e viene organizzato il primo “open day” dell’anno 2023, con accesso senza prenotazione.

La giornata scelta sarà quella di giovedì 16 gennaio quando sarà possibile accedere agli uffici di corso Saffi 37 per 50 utenti in tutto che potranno ottenere il biglietto numerico per l’accesso a partire dalle ore 12.

Questa la comunicazione ufficiale:

Visto il notevole incremento delle richieste di passaporto, sono state segnalate da parte di molti utenti difficoltà legate alla prenotazione degli appuntamenti da effettuarsi via web sull’apposita agenda online tramite l’identità digitale (Spid o Carta di identità elettronica).

Per ovviare a queste difficoltà, l’Ufficio Passaporti ha organizzato una apertura straordinaria nella giornata di giovedì 26 gennaio, a partire dalle ore 15, durante la quale 50 utenti potranno accedere senza vincoli di prenotazione agli sportelli di Corso Saffi, 37 per richiedere il passaporto. La consegna dei biglietti per l’accesso avverrà a partire dalle ore 12,00.