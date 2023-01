Sanremo – Sono stati condannati a 6 anni di reclusione e al sequestro del loro cane, un Amstaff di grosse dimensioni, i due giovani di Milano a processo per aver aizzato l’animale contro due ragazzi di Sanremo. L’attacco aveva provocato ai due lesioni gravissime al viso e ad una gamba.

Il caso risale al maggio 2020 quando i quattro si incontrano ed in breve nasce una rissa per futili motivi. I due giovani residenti a Milano, al culmine della lite, lanciano il loro cane Amstaff contro i contendenti e l’animale addenta al viso un 24enne – che ha subito la mutilazione di un orecchio – e morde ai glutei e al polpaccio un 28enne.

Per i due, soccorsi dal 118, si aprono le porte dell’ospedale ed una lunga serie di interventi chirurgici con conseguenze che ancora oggi sono visibili sui loro corpi e causano grossi problemi.

Il processo ha ricostruito il caso risalendo ad una precedente lite, in un locale, sempre per futili motivi, che potrebbe aver innescato la reazione violenta dei due proprietari del cane.

Il giudice ha condannato i due a sei anni di reclusione e al sequestro del cane che rischia di essere abbattuto.