La Spezia – Sono riprese alla calata Artom le operazioni di sbarco dei 237 Migranti salvati dalla nave Geo Barents nelle acque al largo della Libia e che ha dovuto navigare per 1200 chilometri per giungere al “porto sicuro” indicato dalle autorità a seguito delle nuove normative emanate dal Governo.

Ieri, dopo l’arrivo intorno alle 15, sono sbarcati i primi 90 Migranti, tra loro mamme con neonati e moltissimi bambini. Per loro, come per tutti i profughi soccorsi, è stato allestito un ospedale da campo della Croce Rossa dove il personale medico visita uno ad uno i passeggeri che sbarcano per controllare le loro condizioni di salute e somministrare eventuali terapie.

Oggi scenderanno gli altri Migranti salvati dalla nave di Medici senza Frontiere che attende anche le eventuali contestazioni annunciate nei giorni scorsi quando, invece di navigare subito verso La Spezia si è diretta al salvataggio di altri due gruppi di Migranti in difficoltà nello stesso tratto di mare come prevede il diritto internazionale a proposito del salvataggio di naufraghi e persone in difficoltà in mare.

Una volta controllati e rifocillati, i Migranti verranno suddivisi in gruppi ed avviati alle strutture di accoglienza decise dalla Prefettura e dalla struttura che si occupa di sovrintendere l’arrivo dei profughi.

Strutture che si troverebbero in diverse città anche della Liguria.