Portovenere (La Spezia) – Hanno deciso di affrontare la parete del Sogno Infranto, al Muzzerone, ma si sono resi conto di essere in difficoltà ed hanno chiamato i soccorritori.

Movimentato salvataggio, ieri sera, a Portovenere per due arrampicatori che non riuscivano più nè a salire nè a scendere lungo la parete piuttosto impegnativa scelta per fare alpinismo.

Sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso Alpino e dei Vigili del fuoco ed in breve i due sono stati messi in sicurezza.

L’arrivo del tramonto e il timore di dover operare al buio, in una situazione di oggettiva difficoltà ha fatto scattare la richiesta di supporto aerei con l’invio dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha recuperato i due arrampicatori e li ha trasferiti a Genova.