Genova – Torna domenica 5 febbraio, nel quartiere genovese di San Fruttuoso, la tradizionale Fiera di Sant’Agata con bancarelle di ogni tipo e l’imperdibile settore dedicato a piante, semi e fiori in vaso da piantare.

Il nome della fiera è legato alla Santa venerata nell’omonima chiesa di San Fruttuoso ed è un evento molto sentito e partecipato dai cittadini che in quell’occasione acquistano piante e fiori da trapiantare nei giardini e negli orti.

Le strade della delegazione di San Fruttuoso saranno piene di centinaia di bancarelle che vendono abbigliamento, generi alimentari, curiosità e prodotti di artigianato.

Per l’occasione è previsto un grande afflusso di persone e si raccomanda di raggiungere la fiera utilizzando preferibilmente i mezzi pubblici.

Molte le variazioni del traffico locale per l’intera giornata.