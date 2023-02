Savona – Intorno alla mezzanotte un incidente si è verificato in via San Lorenzo, quando due auto – per cause ancora da verificare – si sono scontrate.

Ad avere la peggio una delle due vetture coinvolte, che si è completamente ribaltata sulla strada dopo lo scontro.

Sul posto sono giunti i pompieri, impegnati nella rimozione dei mezzi, la polizia e i sanitari del 118, ma fortunatamente le persone all’interno delle macchine non hanno riportato gravi ferite.