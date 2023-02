Genova – Dopo la giornata da dimenticare di ieri, anche questa mattina non inizia bene sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure.

Coda viene segnalata sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Varazze e l’allacciamento con la A26 Voltri Gravellona Toce a causa di cantieri che restringono la carreggiata.

Coda anche nella direzione contraria, sempre sulla A10, tra Voltri e l’allacciamento con la A26 e Arenzano, in direzione Savona.

Coda viene segnalata anche in uscita al casello di Genova Bolzaneto per traffico intenso ma anche sulla A7 sono presenti moltissimi cantieri che rallentano il traffico sia in direzione Milano, tra Busalla e Serravalle e sia in direzione opposta, verso Genova