Genova – Non ce l’ha fatta l’esemplare di Allocco soccorso dai volontari dell’Enpa lunedì scorso.

L’animale aveva subito un forte impatto con un veicolo. Presentava una doppia frattura di un’ala, entrambe le fratture erano scomposte ed esposte e, a peggiorare ancor di più la situazione, il moncone di osso esposto era già secco e in necrosi. Una situazione come questa lasciava all’esemplare ben poche speranze di riprendersi.

Purtroppo questa volta non c’è stato niente da fare: l’allocco è deceduto sia a causa delle fratture che dell’infezione che aveva in corso.

Lo abbiamo sottolineato già ieri, ma non smettiamo di ribadirlo: anche se non tutte le storie finiscono bene, noi ci siamo e ci proviamo, lo faremo sempre. L’importante è chiamarci e permetterci di fare almeno un tentativo!

Cogliamo inoltre l’occasione per esortare chiunque ci stia leggendo a guidare con particolare attenzione nelle ore notturne, perché è soprattutto di notte che gli animali vengono investiti.

→ Se apprezzate i nostri sforzi, amate ciò che facciamo e volete aiutarci, cliccate qui:

http://www.enpagenova.org/wp/come-aiutarci/…