Chiavari – Pentolaccia, intrattenimento musicale e parata sui trampoli per il Carnevale 2023. A Chiavari si festeggia domenica 19 febbraio in piazza Matteotti. A partire dalle 15 il centro storico si colorerà di maschere per uno degli appuntamenti più divertenti dell’anno. Ad esibirsi la band “I Parapendio”, il gruppo degli sbandieratori dei sestieri di Lavagna e i trampolieri Familupis della Compagnia King Artist. Momento clou la maxi pentolaccia e la distribuzione di caramelle.

“Musica e divertimento per la festa invernale tanto attesa dai bambini e dalle loro famiglie. Quest’anno sarà il centro cittadino ad essere invaso da maschere, personaggi della tradizione e non solo – afferma l’assessore alla promozione della città Gianluca Ratto – Un’occasione per trascorrere una domenica all’aperto e all’insegna dell’allegria”.

A partire dalle 17.30, all’Auditorium San Francesco, si svolgerà il concerto “Festival della Canzone Italiana. I più grandi successi dagli anni 50” organizzato dall’associazione Culturale Tigullio Eventi e dalla Scuola della Voce, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura. Ad esibirsi Andrea Vulpani al pianoforte, il coro delle “Piccole donne cantano” e i giovani solisti e le soliste della scuola che interpretano le più belle canzoni della musica italiana. Presenta Massimo Mascelli con direzione artistica di Sara Nastos. L’ingresso è libero.