Genova – Ha ripreso questa mattina il servizio della funicolare Zecca – Righi bloccato per l’ennesima volta ieri sera dopo il fermo nella mattinata per manutenzione.

La funicolare AMT si era fermata dalle 9 alle 11,30 per lavori ed era poi rientrata in funzione regolarmente sino al nuovo fermo, sembra per problemi tecnici, intorno alle 23.

Il servizio, come detto, è ripreso questa mattina.