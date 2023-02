Un campo di alta pressione presente sull’Europa occidentale si sposta verso l’Italia bloccando le correnti gelide provenienti da nord che hanno determinato il crollo delle temperature di questi giorni. Prevista quindi una attenuazione dei venti e al progressivo aumento delle temperature, specie nel week end in arrivo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 10 febbraio 2023

Giornata nel complesso soleggiata su tutta la regione.

Venti moderati da nord, in attenuazione fino a deboli in giornata.

Mare stirato sotto costa, da mosso a poco mosso al largo.

Temperature minime in ulteriore calo nelle valli e nelle conche montuose con gelate diffuse, in aumento in quota e lungo le coste. Massime in generale aumento

Costa: min 1/+6°C, max +8/13°C

Interno: min -11/-5°C, max 3/+9°C (fondovalle/collina)

Sabato 11 febbraio 2023

Soleggiato tranne velature locali senza conseguenze.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in aumento.

Tendenza per domenica 12 febbraio 2023

Un po’ di nubi sotto costa al mattino, sereno ovunque nel pomeriggio.

Venti deboli.

Temperature ovunque su valori miti