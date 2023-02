Sestri Levante (Genova) – E’ ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova la ragazzina di 14 anni che ieri è stata disarcionata dal cavallo ed è caduta rovinosamente a terra.

Una brutta caduta che ha fatto scattare i soccorsi e l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco che si è alzato in volo per arrivare più velocemente in ospedale.

La ragazzina non sembrava grave al momento della caduta ma alcuni elementi forniti ai soccorritori del 118 ha fatto preferire una corsa in ospedale per esami più approfonditi.

Non è chiaro cosa abbia causato l’incidente ma saranno le verifiche delle forze dell’ordine a chiarire ogni dettaglio.

La ragazza stava cavalcando uno degli animali del maneggio quando il cavallo ha avuto una reazione anomala e ha fatto cadere la sua guida.