Genova – Ha litigato con l’autista di un pullman che effettua viaggi di lunga percorrenza per l’Europa e quando arriva la polizia viene scoperto in possesso di quasi un etto di cannabis. E’ successo ieri sera in via Fanti d’Italia, alla partenza di un pullman di linea.

Un 34enne che voleva partire ha bloccato il bus perché l’autista non voleva mettere nel deposito bagagli il suo monopattino elettrico perchè le disposizioni di sicurezza lo vietano.

L’uomo ha messo i bagagli davanti al pullman impedendo di fatto la partenza del mezzo.

L’autista ha chiamato la polizia che, quando è arrivata, ha composto la lite facendo restituire al passeggero il costo del biglietto ma poi, avvertendo uno strano odore che proveniva dai suoi bagagli, hanno chiesto di aprirlo e di mostrare il contenuto.

Gli agenti hanno così scoperto un pacchetto contenente circa 90 grammi di cannabis ed hanno denunciato l’uomo per possesso di droga.

L’uomo sarà processato questa mattina.