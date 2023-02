Genova – Come spesso capita il venerdì e il sabato, anche la scorsa notte la polizia stradale ha effettuato diversi controlli lungo le strade del capoluogo, in particolare in via Diaz e in corso Italia.

Durante queste operazioni, la scorsa notte sono state quattro le persone denunciate per guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostante stupefacenti. Tra di loro, anche un giovane che si è rifiutato di sottoporsi al test.

Per tutti, in automatico, è scattato anche il ritiro della patente.