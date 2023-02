Pieve Ligure (Genova) – E’ stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova il 60enne intossicato nell’incendio divampato nella notte in una palazzina di due piani nel comune di Pieve Ligure, nel levante genovese.

L’uomo si trovava nell’abitazione quando le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare e si sono estese a parte del tetto.

Probabile un surriscaldamento della canna fumaria che ha incendiato il tetto in legno.

Il fumo ha invaso l’abitazione causando l’intossicazione dell’uomo.

Fortunatamente sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno recuperato il ferito e lo hanno affidato alle cure del personale del 118 e l’ambulanza è corsa in ospedale dove i medici hanno dato il codice rosso, il più grave.

Sul posto la Croce Verde di Bogliasco e i Volontari Soccorso Ruta.