Riccò del Golfo (La Spezia) – Strada statale Aurelia bloccata, nella zona del comune di Riccò del Golfo, in provincia della Spezia per un grave incidente stradale che ha coinvolto almeno tre veicoli.

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 429 e ha causato la chiusura del tratto stradale per consentire le operazioni di soccorso e bonifica della strada per opera dei vigili del fuoco.

Non è chiaro se si siano registrati feriti gravi ma sul posto operano alcune ambulanze del 118.

Al lavoro anche le forze dell’ordine per regolare il traffico nella zona e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.