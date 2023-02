Il campo di alta pressione che si sta stabilizzando sull’Europa allontana le perturbazioni e garantisce alla Liguria tempo stabile e bello. Le temperature sono in rialzo ma non mancheranno le gelate nelle valli interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 12 febbraio 2023

Giornata caratterizzata da cieli sereni sull’intera regione, eventuali annuvolamenti avranno carattere temporaneo.

Venti fino a metà pomeriggio deboli di direzione variabile, a seguire tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali con intensità fino a moderata in serata.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in generale aumento, comunque non mancherà qualche gelata nelle valli interne

Costa: min +3/9°C, max +12/15°C

Interno: min -5/+3°C, max +10/13°C (fondovalle/collina)

Lunedì 13 febbraio 2023

Condizioni di tempo soleggiato sull’intera regione, anche se non si esclude qualche addensamento mattutino sui versanti padani.

Venti tra la notte ed il mattino moderati da nord, locali rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. A seguire tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso, localmente mosso al largo nella prima parte di giornata.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie.

Tendenza per martedì 14 febbraio 2023

Ancora una giornata di tempo stabile e bello

Temperature stazionarie.