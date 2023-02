Vado Ligure (Savona) – E’ fuggita di casa, terrorizzata dal figlio che le chiedeva insistentemente denaro minacciandola con un coltello e ha chiesto aiuto ai carabinieri.

Una pensionata è stata soccorsa e rincuorata dai carabinieri a seguito di una delle tante liti scoppiate in casa, con il figlio 54enne che chiede denaro con insistenza sempre maggiore.

La donna questa volta è scappata dal suo appartamento e si è rivolta ai militari per avere protezione e perché intervenissero per calmare il figlio.

In casa, secondo la denuncia dell’anziana, le liti erano all’ordine del giorno e il figlio era arrivato a minacciarla con un coltello per avere del denaro.

Una situazione difficile e da accertare nella sua completezza ma che ha fatto scattare il provvedimento dei carabinieri che si sono recati nell’abitazione e hanno fermato l’uomo e lo hanno condotto in carcere.

Ora sarà la Giustizia ad accertare come si sono svolti i fatti.