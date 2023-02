Albisola Superiore (Savona) – Un grave incidente si è verificato intorno alle 14 di questo pomeriggio in via Poggi, dove – per cause ancora da verificare – un’auto e una macchina sono venute a contatto, scontrandosi.

Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di appena 19 anni, che sarebbe rimasto gravemente ferito, con diverse fratture, e sarebbe stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con l’ausilio dell’elisoccorso.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, anche la polizia stradale, che avrà il compito di ricostruirne la dinamica.