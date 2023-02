Finale Ligure (Savona) – E’ stato identificato ed arrestato anche il secondo rapinatore che lo scorso 13 febbraio aveva aggredito e accoltellato un 30enne all’uscita da una discoteca. Si tratta di un 21enne di origini marocchine residente ad Albenga.

Insieme ad un 22enne di nazionalità egiziana avevano seguito il 30enne all’esterno della discoteca Patio di Finale e lo avevano affrontato con un coltello in mano.

L’uomo si era fermato ma poi, nel tentativo di sottrarsi alla rapina era scappato restando ferito ad un gluteo da una coltellata.

I due erano riusciti a farsi consegnare il portafogli e il telefono cellulare per poi far perdere le proprie tracce.

I carabinieri hanno visionato le telecamere di sorveglianza della zona ed hanno identificato il 22enne egiziano e poi, dopo qualche giorno, è stato identificato ed assicurato alla Giustizia anche il secondo rapinatore.